【高盛推介】跟進小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團於周二(19日)公布業績，市場預期公司2018年非國際財務報告則計量的經調整利潤介乎80.95億至85.3億元人民幣，按年升51%至59.1%。該股周二早段做好。



觀察個股認股證資金流向，近日見資金在業績前部署小米認購證，過去4個交易日均見資金流入。



投資者如看好小米，可留意近日市場上熱門條款之一的購證(27650)，投資者如較進取則可留意購證(15881)，屬中期價外證，是高槓桿的選擇。



購證27650，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿4.0倍，熱門條款產品中槓桿最高之一、低街貨。



購證15881，行使價14.7元，2019年5月31日到期，實際槓桿8.3倍，行使價12至15元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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