【即市分析】建行橫行上落要點部署？

東方產經專欄作者HS哥：港股周初破位而上，但部分強勢股升得七七八八，未來又有甚麼板塊值得留意呢？



講真，今轉市場主要炒作貨幣政策轉寬闊、人行年內降準減息刺激經濟機會甚高等，故對中資金融股及中資券商股最有利，其中內銀股在今次升浪中略為落後，未來有機會後來居上。



策略上，資金近期通常炒大唔炒細，如果要吼內銀，都係揀重磅股建設銀行(00939)最正路。早前中國移動(00941)公布與建行舉行5G聯合創新合作備忘錄簽約儀式，雙方將通過金融領域和通信領域的領先優勢構建跨行業融合創新生態，積極貫徹普惠金融戰略，以金融科技推動業務創新，降低金融領域風險，推動經濟高質量發展，這或成為好友推上股價的藉口。睇番日線圖，該股股價自2月至今主要在6.8至7.1元水平上落，9日RSI為51，走勢中性，值得候低短炒上落或小注買入建行認購證。



建行摩通購(26234)，2019年7月到期，行使價7.89元，實際槓桿約15倍，溢價約13%。

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