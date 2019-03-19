藥明生物：加大投資在美國及愛爾蘭建廠房

生物製劑技術平台藥明生物(02269)不派末期息，首席執行官陳智勝在業績會上解畫，公司目前正處於高速發展階段，需要興建廠房以擴充產能，資金用在投資較派發股息，對公司未來增長更有利。



至於毛利下降，他解釋，去年新建兩間廠房，但需時表現，而公司經調整後毛利率升80個基點。



他指出，美國市場規模較中國的大，公司會加大投資，主要在愛爾蘭及美國興建廠房。而中國仍在發展起步階段，未來10至20年是行業的「黃金時間」，亦會加大在中國市場的投資，料需要5至10年後才到生產爆發期。



他續稱，預料每年在固定資產的投入會超過10億元人民幣，包括在中國及歐美建廠。其中位於愛爾蘭的廠房預期可於今年底完工，明年開始試營運，2021年或可投入生產。至於研發開支則控制在每年收入佔比5%至7%。



至於內地推出的「帶量採購」政策，由於公司是藥品研發服務平台，故未受影響，但在醫改等政策促使仿製藥藥企創新轉型，相信有利公司高速發展。



對於有基金控告母公司隱瞞擬分拆上市。他回應，訴訟主要是由母公司藥明康德處理。與藥明生物無直接關聯，公司亦無參與事件。至於內地設立科創板，他指目前未有任何計劃回歸A股。



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