長假「閃崩」驚魂！日企部署應對日圓潛在飆升風險

日本下月將迎來與新天皇即位有關的超長假期，金融市場將於4月27日至5月6日休市，面對該國70年來最長休市期，日本大型金融機構正採取措施，防範休市期間日圓再呈震盪。



自今年初日本為期4天新年長假期間匯市爆發「閃崩」，投資者對亞洲大型假期是閃崩引爆點保持警惕；尤其對日本休市帶來交投稀疏及流動性風險的擔憂加劇。1月3日，多隻貨幣兌美元意外急插，日圓兌每美元從109狂漲至104.87。



據報，日本壽險公司正在部署防範措施，其中一些公司已經將日圓飆升列為對其投資的一個最大威脅。



第一生命保險指，公司已延長用於對沖下行風險的衍生品期限，將假期涵蓋在內；如果確實需要開展交易，會考慮調整工作安排。



富國生命保險稱，可能不會在假期前購買股票，因為很難靈活應對程式算法或高頻交易引發的震盪，同時有必要提前上調對沖比例，以盡量降低風險；並指公司已經有應對這種意外情況的手冊。



另外，大和證券集團發言人早前表示，計劃在4月30日和5月2日向日本客戶提供在美國和歐洲上市的股票交易服務。SMBC日興證券正考慮設立一個呼叫中心來處理希望出售在美上市股票的客戶的交易。樂天證券早前亦就假期後市場可能出現波動向投資者發出警告。







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