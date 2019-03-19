惠譽：內險正轉型　料今年保費平穩增長

內地壽險市場正經歷變革。惠譽保險機構評級董事吳傑佩指出，內地保險公司的營運模式正由以往注重銷售短期儲蓄產品，及力谷保費規模，轉為着重長期繳交及保障型產品。



她認為，相關轉變將會提高險企的新業務價值及長期盈利能力；大型險企擁有龐大的銷售團隊及資源，轉型成效及速度會較高。她又指，內地險企去年的保費基數較低，預計2019年可錄平穩增長。



惠譽認為，內地保險公司的償付充足率仍然穩健。不過吳指出，2018年上半年保險公司的非標投資產品佔總資產達40%，相關資產的流動性及透明度均較低，保險公司需承受的違約風險較高。但她預期，未來監察將更嚴謹，相關資產佔比不會大幅提升。



未來內地市場擬放寬外資准入，該公司董事王長泰認為，措施有利行業發展，又認為內地保險業仍處發展階段，外國市場則較成熟，引進外資可望帶動更多營運經驗及相關專家進入市場。



他預計，外資公司短期內難以建立龐大的分銷能力，料對內地險企的衝擊不會太大，長期可望將內地保險市場導向均衡發展。



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