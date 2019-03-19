宏利調查：半數市民對自願醫保感興趣

多家保險公司已表示獲食物及衛生局批出自願醫保標準計劃，宏利香港調查發現，有一半市民表示對自願醫保有興趣，有62%同時擁有團體及個人醫療保險的市民，也表示對此有興趣。



宏利於今年初訪問超過一千名年齡介乎25至60歲的在職人士，發現普遍對自願醫保產品感興趣，有40%已持有醫保的市民指考慮多買一份自願醫保產品，29%的人則考慮轉保。



宏利人壽保險(國際)首席客戶總監劉錦珠認為，市民對新產品反應熱烈且考慮「加碼」，主要因為過往的醫療保險保障額不足，同時不想放棄過去供款多年的醫保。



調查又發現，即使自願醫保提供扣稅上限8,000港元優惠，仍有15%人直言對自願醫保不感興趣。劉認為，該批市民一般憂慮保費過高，以及認為扣稅額不吸引。



她又提醒市民，選擇醫保時不應單以保費作為參考標準，同時要考慮保險公司的售後服務質素。



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