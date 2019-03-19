樓價UPDATES：麗城套三房低位彈30%　撲去年高峰

用家需求推動，樓價再追近去年高峰，荃灣麗城花園套三房單位，以928萬元沽出，樓價創屋苑今年新高之餘，比去年低位升逾30%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山雲景台中層F室，實用面積約1,065方呎，套三房連工人套間隔，附一車位，外望可享優美海景，日前以2,243萬元成交，實用呎價約21,061元。



●鰂角涌康怡花園3月成交量有機會突破1年新高，暫錄得20宗成交，平均實用呎價17,965元，其中N座高層3室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價910萬元，單位獲兩組客競爭，上車客最終獲減12萬元，以898萬元購入，實用呎價19,270元。



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九龍區



●將軍澳新都城1期4座中層D室，望開揚景，三房間隔，實用面積約526方呎，以830萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約820萬元成交，實用呎價約15,589元。



●將軍澳居屋唐明苑C座中層6室，兩房間隔，向東南望開揚景，實用面積約433方呎，已補價自由市場開價600萬元放盤三日，獲同區客垂青，雙方議價後減約5萬元，最終以595萬元易手，實用呎價約13,741元，



●將軍澳區本月暫錄200宗成交，區內城中駅9座中層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，最新以808萬元成交，實用呎價15,750元。



●西九四小龍本月至今暫已錄得35宗成交，包括昇悅居3座中層B室，實用面積714方呎，套三房間隔，另設儲物房，獲用家以13,60萬元承接，折合實用呎價19048元。



●荔枝角美孚新邨3期百老滙街74號高層A室，向東南，三房間隔，實用面積約704方呎，以1,030萬元放盤8個月，獲區內客接洽，議價後減價77萬元，以約953萬元成交，實用呎價約13,537元。



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新界區



●荃灣麗城花園3期4座中層C室，實用面積742方呎，套三房連儲物房間隔，享部分海景，以928萬元沽出，樓價創屋苑今年新高，實用呎價12,507元，買家為區內換樓客。



●東涌海堤灣畔5座中層G室，實用面積846方呎，套三房房間隔，叫價1,000萬元，經買家議價12萬元，最終以988萬元成交，實用呎價11,678元。買家為外籍人士，睇樓兩天便落實承接單位自住。



●屯門大興花園2期2座高層C室，兩房間隔，叫價530萬元，放盤短短5天，獲買家議價2萬元，至528萬元成交，實用面積447方呎計，折合呎價11,812元。



●屯門叠茵庭9座頂層戶，實用面積383方呎，兩房間隔，附連天台，叫價560萬元，業主象徵式減價4萬元，將單位以556萬元沽出，實用呎價14,517元



●天水圍嘉湖山莊美湖居6座高層C室，實用面積544方呎，三房間隔，以603萬元易手，實用呎價11,085元。



●天水圍嘉湖山莊9座高層E室，兩房間隔，成交價539.8萬元，實用面積446方呎，實用呎價12,103元，創屋苑兩房單位今年新高價。



●沙田第一城本月暫錄約18宗成交，最新錄47座低層H室，，實用面積304方呎，兩房間隔，以543萬元易手，實用呎價17,862元。



●沙田新城市廣場3期2座中層E室，實用面積733方呎，三房連套房間隔，以1,245萬元易手，實用呎價16,985元。



●粉嶺花都廣場1座低層A室，兩房間隔，業主月租原開價13,000元，經議價後減價1,000元或約7.7%，於日前獲租客以12,000元承租，實用面積392方呎計，折合呎租約31元。

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