新盤部署：LP6加推248伙　折實平均呎價16605元

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪指出，旗下將軍澳日出康城LP6，原價加推全新5號價單，提供248伙，扣除最高20.42%折扣後，售價由729.9萬至1,950.1萬元，呎價由14,316至19,595元，平均呎價16,605元。



該價單包括122伙兩房戶、119伙三房戶及7伙四房戶，當中約8成為海景戶，亦包括首次推出兩房連獨立廚房海景單位。項目將於本周六(23日)發售479伙，包括195伙以先到先得出售，並於當天起標售284伙。



他續指，樓盤3月已售出148伙，至今累售1,857伙，佔可供發售單位約96%，套現約140億元。全盤餘下56伙尚未推出，部分為四房、五房及特色戶，或待現樓推出。

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