【即市分析】閱文績佳追得過？

東方產經專欄作者帥哥：股王騰訊控股(00700)要過兩日先至公布業績，不過2017年分拆出來的閱文集團(00772)周一公布業績幾靚仔，今日(周二)股價即市升7%，究竟追唔追得過？



先睇業績，閱文截至18年底止全年盈利按年升63.7%至9.1億元人民幣，收入按年升23%至50.38億元人民幣，毛利率略升0.1個百分點至50.8%，不派末期息，業績表現唔錯，難怪資金追捧。



不過，睇番該股去年底付費用戶人數只有1,080萬人，全年僅增20萬人。就算集團表示，短視頻興起對於閱讀並未構成很大衝擊，且閱文今年會透過廣告產品把免費用戶變現。不過，能否如願，就真係要再睇過先知。



策略上，近期市場缺乏重大消息，資金短線追入佳績的閱文亦可理解，但從股價自即市高位39.75元，回至現時的37.9元，以及新經濟股近期仍未係市場焦點等考慮，似乎再高追值博率好一般，反而有胡建議先食一轉。

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