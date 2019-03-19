華爾街老手：今年勢陷下跌周期　下次熊市冧到呢個位...

外國傳媒報道，在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、去年9月底警告全球股市要大調整，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling最新警告，企業盈利下跌周期有2/3機會在今年開始，並有很多衰退指標響起警號。



他稱，由於美國總統特朗普對歐洲及中國發起貿易戰，將令歐洲及中國經濟增長變差，繼而影響聯儲局加息步伐。他說：「當局是想在下次衰退來臨前提高利率，以便有足夠救市彈藥，目前聯邦基金利率2.25至2.5厘顯然不足夠。當局也不會對投資者追逐風險資產感到高興。」



由於聯儲局已放慢了放水步伐，故他預計，由信貸緊縮而導致的經濟衰退或延遲至2020年，目前暫未見資產泡沫有即時爆破的風險，惟股市難以大升，料下次熊市的下跌幅度將是上周五(3月15日)美股收市水平的18%左右。上周五標指收報2,822點，18%下跌空間即標指或在2,000點左右具重大支持。



Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向，在2006年因著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)的緣故，洞悉信貸違約掉期所衍生的金融危機，在當年11月預計美國樓價將大跌25%(註：最終由2006年4月頂部大跌34%)，之後又準確預測2008年金融海嘯。

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