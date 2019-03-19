【市後重點睇】紐油企59.1美元　道期靠穩

美匯指數企96.4水平，圓匯守111.2；歐元兌美元報1.135，英鎊企1.327。港匯企7.8499。在岸、離岸人民幣分別企6.71及6.72。金價小幅回至1,306美元，布油守67.6美元，紐油升上59.1美元水平。道指期貨升26點。



●港股自去年低位一度反彈兩成，技術上步入牛市；恒生指數全日升57點或0.19%，報29,466點。https://bit.ly/2HEP2O0

-港燈挫逾4%。公司去年少賺8%至30.5億元；每單位末期分派20.12仙。公司料未來數年分派將有約20%的減幅。

-中電信去年多賺近14%，午後升近1%。公司2月4G上客量按月跌逾34%。

-碧桂園服務去年多賺近1.3倍，末期息8.49分。



●A股快報：滬綜指3100關得復失，核電板塊揚升。https://bit.ly/2FmUxiJ



●亞洲股市：日股高低波幅159點，Japan Display抽升7%。https://bit.ly/2Cr61jf



●歐股三大指數開市個別發展，英國富時100指數低開0.1%，報7,291點；德國DAX指數升0.13%，報11,671點；法國CAC指數跌0.11%，報5,407點。



●【大師午間教路】現階段不建議買貨！https://bit.ly/2Fmwssn



●【即市分析】

-中資航空股待破位再追。https://bit.ly/2HAfIjR

-建行橫行上落要點部署？https://bit.ly/2FhOISB

-閱文績佳追得過？https://bit.ly/2JnVJ9J



●【股匯攻略】黃金有勢繼續向上。https://bit.ly/2HKFOQp



●長假「閃崩」驚魂！日企部署應對日圓潛在飆升風險。https://bit.ly/2Tduuhv



●藥明生物：加大投資在美國及愛爾蘭建廠房。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth