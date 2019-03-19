樓市V彈？戴德梁行料今年上半年樓價升15%

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，過去數個月的樓市走勢如同「過山車」，5個月內樓價呈V型走勢，亦為歷來反彈得最急速的一次。他解釋，出現此情況主要由於早前市場對中美貿易戰這個不穩定因素看得太淡，更過度擔心，令部分業主改為採用止賺策略，而市場上等待入市的買家亦成功把握跌市機會。



他又指出，1月中樓市已有明顯反彈，成交量亦有支持。他舉例解釋，沙田第一城去年8月份高位平均呎價約19,500元，惟今年1月份已跌至14,500元，跌幅約25.6%，不過截至今日(3月19日)，該數字已升至18,600元，即由低位彈28.3%，惟依然較高位有所回落。



他又舉例說，太古城去年8月份高位平均呎價22,300元，今年1月份低位為17,500元，跌幅21.5%，截至今日已升至21,000元，反彈幅度約20%。



對於樓價走勢，他預計，上述兩個大型屋苑今年上半年將會錄得逾三成的的樓價升幅，而全港整體樓價料升15%。



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