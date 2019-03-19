調查：90%人外遊時會買旅遊保險　最關注係...

港人一向熱愛出外旅遊，蘇黎世保險(香港)調查發現，有逾6成受訪者於過去3年外遊1至5次。而9成人外遊時會購買旅遊保險，該公司首席市務總監郭慧儀認為，此趨勢反映市民冀獲得保障後，能無後顧之憂地暢遊。



該公司上月訪問500名年齡介乎18至80歲的市民，有53%受訪者買旅遊保險時，最關注首要事項為「保障範圍」，另逾九成半人指出「減少受保事項限制」及「投保旅遊保險不受年齡限制」重要。



大小同遊優惠亦為市民關注重點，約8成受訪者指，與成人同行或與非直系親屬同行的兒童可獲得免保費優惠重要。而逾6成受訪者最擔心有外遊時，有意外發生。



郭表示，市民若購買全年旅遊保險，則可收一勞永逸之效。過去兩年，公司全年旅遊保險的簽單數量每年均錄得一成增長；期內單次旅遊的保單增長則達20%至30%，於行內具領先地位，預料未來旅遊保險的保單數量可維持雙位數升幅。

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