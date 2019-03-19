「非洲手機王」傳音擬在上海科創板上市

外媒報道，中信證券商證實，有「非洲手機王」之稱的手機製造商深圳傳音控股，計劃在上海科創版上市。



中信證券稱，目前已完成對傳音首次公開募股(IPO)的上市輔導工作，傳音符合上市要求，擬在上海科創版上市。對此，傳音公司暫未有回應。



傳音於2006年在香港註冊成立，總部則在深圳，是非洲地區最早的手機製造商之一，也是當地功能手機(Feature Phone)市場的領跑者。國際調查機構IDC最新研究數據顯示，去年傳音旗下的三個品牌(tecno、Infinix和itel)佔據非洲58.7%的市場份額。



在智能手機市場，傳音也位居非洲市場前列，佔據34.3%的市場份額，領先三星(22.6%)和華為(9.9%)。



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