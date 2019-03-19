深度解構：波音Max機遭停飛　全球航空企業誰最傷？

波音公司737 Max飛機在5個月內發生第二場空難後，全球掀起停飛潮，擁有相關飛機的航空公司固然受到影響，外國傳媒報道，它們正評估該機型停飛對其業績的影響，至少已有兩家航空公司收回了業績預測。



【加拿大】

分析師預計，在波音解決安全顧慮、並重新培訓飛行員之際，航空公司的運力會受到短期影響，惟事件僅發生不久，對業績的影響仍未可知。其中，加拿大廉航、當地第二大航空公司西捷航空(WestJet)，周一就收回業績預測，呼應了加拿大航空上周的類似舉措。



西捷航空指出，該公司共有13架Max飛機，佔其機隊7%，預計利用其他飛機能保護大約86%預訂了Max飛機的乘客，覆蓋大約75%計劃採用Max飛機執飛的航班。



至於加拿大航空，上周五(3月15日)已暫時撤回了首季和全年業績預測，因該公司有24架Max飛機，約佔其機隊規模10%。



【美國】

彭博行業研究分析師George Ferguson指出，如果通過獲取舊飛機來替換停飛機型，每個月每架飛機的成本可能約25萬美元(約195萬港元)。對於最大買家美國西南航空而言，這意味着需要為其34架737 Max飛機額外付出大約850萬美元(約6,630萬港元)成本。即使如此，全球也沒有足夠多的舊飛機或閒置飛機，來替換350餘架停飛的Max飛機，而且航空公司可能會向波音提出賠償要求。



西南航空作為全球最大廉價航空公司，摩根士丹利表示，該公司擁有30多架Max飛機，約佔其運力7%，在美國航空公司中受到的影響最大，預計會使其第一季每座位英里成本上升近9%，高於1月預測約6%。



花旗亦指出，西南航空首季營運將艱難。由於Max停飛，該公司面臨更嚴重的飛機短缺局面，而且沒有提前收到通知。



另一邊廂，雖然美國航空受到的衝擊比不上西南航空，但大摩仍然預計，25架Max飛機停飛會對運力產生負面影響，對首季運力的影響為0.5%，次季為1%。該公司全年每座位英里成本預計會增加2.5%，超出了其自身的預測，從而可能會影響其收益。



【愛爾蘭】

彭博行業研究分析師George Ferguson表示，總部位於愛爾蘭的歐洲最大廉價航空公司瑞安航空，將成為受停飛影響最嚴重的航空公司之一，因該公司投入營運和今年計劃交付的Max飛機數量在全球名列前茅。如果Max禁飛時間超過幾個月，該公司可能不得不縮減其強勁的擴張計劃。



【挪威】

歐洲第三大低成本航空、北歐第二大航空公司挪威航空行政總裁Bjorn Kjos表示，該公司總運力的1%會受到停飛影響，會尋求波音補償停飛成本，料每天500萬至1,500萬挪威克朗(約459萬至1,377萬港元)。該公司擁有18架Max飛機。



【中國】

至於中國航空公司影響如何？彭博行業研究分析師Rahul Kapoor估計，中國航空公司的利潤或增長計劃應該不會受到太大影響，因Max飛機在中國機隊中所佔比例僅有2.7%。中國南方航空(01055)和中國國航(00753)分別營運24架和16架該型號飛機，數量太少，不會對其業務和客流增長造成巨大衝擊。



再者，由於未完成的訂單數量不多，因此對中國航空公司增長的影響可能也很有限。不過，如果長期禁飛，情況則可能發生變化。事實上，中國東方航空已表示，希望與波音公司討論Max停飛造成的損失。



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