IDC：去年中國可穿戴設備出貨量逾7千萬隻

國際市場調查機構IDC發布的《2018第4季中國可穿戴設備市場季度跟踪報告》顯示，期內中國可穿戴設備市場出貨量為2,269萬隻，按年增長30.4%；全年計，出貨量則為7,321萬隻，按年增長28.5%。



報告指出，去年第4季中國市場前5大可穿戴設備廠商排名依次是小米、華為、蘋果公司(Apple Inc)、步步高、樂心等等；前三名市場份額總計已超過50%。



其中小米手環在第4季表現按月增長，按年則略微下滑。華為在可穿戴設備市場呈現多條產品線共同拉動的效果。Apple在本季實現按年增長。步步高旗下小天才的電商渠道在年底大促等活動的刺激下推動其增長，且4G產品佔比持續擴大。樂心在年底客戶大單的推動下實現按年增長。



整體而言，去年中國可穿戴設備市場排名前5大廠商分別是小米、華為、蘋果公司、步步高和奇虎360。IDC預測，至2023年市場出貨量將達到1.2億部。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm