中電信：對投資5G有信心　與同業合作持開放態度

中國電信(00728)公布今年資本開支會從去年的749.4億元人民幣(下同)，提高至約780億元，其中用於5G的為90億元。總裁兼首席運營官柯瑞文表示，中電信負債比重、淨負債對EBITDA比率都非常好，對投資5G有信心，純粹是要看試驗結果、產業鏈的成熟程度、牌照才判斷是否需要加碼。



被問到國家希望中央企業增加派息，跟發展5G之間如何取捨，柯瑞文表示，中電信重視股東意見和訴求(國資委轄下的中電信集團持有該公司70.89%股份)，但公司要按照根據現金流和盈利狀況，要獨立做出我們的判斷。



中電信去年底獲批使用被視為「黃金頻段」的3.5GHz進行全國5G測試。柯瑞文指，這個頻段確實相對成熟，但難言是否可以率先推出5G服務，因為技術的成熟還需要時間，要考慮的因素還有很多。中電信的目標是單獨用於5G的獨立組網(SA)形式，因為更能發揮出5G應有的功能，但又要看手機能夠兼容。



他又謂，中電信對與同業合作發展5G持開放態度，「過去也有很多成功(合作)經驗」，「真的要大家共同努力」，但公司會按照市場原則進行，亦要先定好組網模式。



另外，中電信前董事長兼首席執行官楊杰月初被調任中國移動(00941)的母公司當董事長，現在由柯瑞文代行楊氏的職務。被問到這個安排會維持多久，柯僅表示：「非常感謝董事會讓我代行董事長及首席執行官，但我只是執行董事會的決定」。市場揣測，楊杰留下的職務懸空愈久，中電信與中國聯通(00762)合併的可能性會愈高，但柯強調沒有聽到要「聯電合併」的消息。



市場亦猜測中電信何時會把流動金融服務「翼支付」分拆上市。柯瑞文沒有直接回應，但形容「翼支付」能刺激主營業務，中電信會繼續推動其「混改」。



【ARPU跌幅料收窄】

中國電信去年整體流動服務每月每戶平均收入(ARPU)按年下跌8.3%。總裁兼首席運營官柯瑞文表示，這個跌幅並無超出預期。隨着客量持續擴大，ARPU應該會下降，但跌幅應該會縮窄，中電信堅持客量增長，但也要保持業務之價值。



執行副總裁王國權有信心能夠控制ARPU跌幅，中電信會透過多數據套餐針對中高端用戶作營銷，以及嘗試提高把數據使用較低的客戶，轉化為用量高的客戶。



柯瑞文指出，中電信去年流動數據單價下跌逾三成，惟人均用量大增近3倍，流動上網收入錄得22%增長，因此價格彈性還有進一步釋放的空間，中央要求電訊商「提速降費」是實實在在地降低了用戶成本和提高信息消費，況且降費能夠逼使公司降本增效，提高競爭力。



談及內地今年實施「攜號轉網(台)」，柯瑞文表示電訊商能否擴大市場份額取決於服務質素，中電信的流動語音客戶滿意度是全行第一，而公司已安排增強服務去提升競爭力。

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