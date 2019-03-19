碧桂園服務：今年理面積增長勢頭料可延續

內地物業管理公司碧桂園服務(06098)進一步購買北京盛世物業服務餘下30%股權，代價為9,000萬元人民幣(約1.05億港元)，較早前收購70%股權的代價有所折讓。執行董事兼總經理李長江業績會上表示，由於雙方早前合作時已取得很好的效果，是公司的管理獲得認可所致，強調公司在併購或與開發商合作上有嚴格標準。



該公司2018年度的收費管理總面積約為1.82億平方米。他指，今年管理面積增長不低於數千萬平方米，認為可以延續增長勢頭。



首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬則指出，公司與大型央企就「三供一業」(供水、供電、供熱及物業管理)分離移交改革領域進行合作，現時相關的合作是為「試水溫」，雖然在今年或未必能取得市場期待的盈利，而目前在商議定價，故未知項目的毛利率。



碧桂園服務收市報12.46元，單日跌6.8%。李長江指，「不明白(股價)為甚麼會跌」，會思考是否與投資者溝通上不足有關，但強調公司着重於業務發展，並對公司前景有信心。

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