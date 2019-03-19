【北水追蹤】續沽內銀　買萬洲騰訊長汽

港股昨日(周一)破位後今日表現一般，恒指表現轉為窄幅，最終升57點，收報29,466點，主板成交回落至993億元。港股通成交額約114億元，按日減少約55億元，佔主板成交額11%，南下資金錄得淨流入約8.56億元人民幣。



近期內銀股整固一輪後，開始跟隨大市向上，但北水都係繼續沽。見到建設銀行(00939)及工商銀行(01398)港股通淨流出分別達到約3.54億元及1.18億元，前者為全日淨流出最多的個股。至於中國恒大(03333)及金蝶國際(00268)亦分別錄得淨流出約3.37億元及5,087萬元。



此外，萬洲國際(00288)、騰訊控股(00700)及長城汽車(02333)港股通分別錄得淨流入約3.38億元、1.59億元及1.19億元，前者為港股通淨買入金額最多之個股。

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