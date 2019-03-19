有路捉！想短炒騰訊業績？睇實周三股價

騰訊控股(00700)將於周四(3月21日)公布業績，想短炒一轉？若往績有預測能力的話，就必須睇實周三及周四股價表現，原來周三股價一旦下跌，周四平穩的話，周五(3月22日)能上升的機會極大。(本文附圖)



回顧騰訊以往公布業績前後均有炒作，在該公司2015年起，近季度公布業績前夕股價偏軟的情況發生過9次，當中8次在業績公布後翌日股價上揚！唯一一次例外是2018年8月15日那次，當時騰訊股價於8月14及15日，連續兩日大幅下挫逾3%，結果在業績公布後翌日再瀉3%。



因此，若跟過去數年往績，一旦騰訊股價周三偏軟，周四平穩或上揚，周五能上升的機會極大；周三若下跌，不理會周四表現的話，周五上升機會仍近90%。



當然，往績僅作參考。

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