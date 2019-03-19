聯交所股權變動資料顯示，騰訊控股(00700)於3月14日獲摩根大通增持3,448萬股，最新持股數目約4.86億股。



中國醫療網絡(00383)於3月14日獲Tian An China Investments Company Ltd增持227萬股，最新持股數目約10.01億股。



元亨燃氣(00332)於3月14日獲Champion Ever Ltd增持14萬股，最新持股數目約29.96億股。



南海石油(00076)於3月14日、15日及18日獲Zhao Jie合共增持1.23億股，最新持股數目約11.25億股。



廣澤國際發展(00989)於3月15日獲美成集團增持2,240萬股，最新持股數目約6.17億股。



惠理集團(00806)於3月18日獲杜巧賢增持47萬股，最新持股數目約5.21億股。



澳科控股(02300)於3月13日獲FMR增持182萬股，最新持股數目5,738萬股。



領展房產基金(00823)於3月11日獲State Street Corporation增持278萬股，最新持股數目約1.26億股。



國際家居零售(01373)於3月14日獲魏麗霞增持36萬股，最新持股數目約3.44億股。



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香港交易所(00388)於3月14日被摩根大通減持1,692萬股，最新持股數目6,509萬股。



ASM太平洋(00522)於3月18日被澳洲聯邦銀行減持27萬股，最新持股數目3,231萬股。



昊海生物科技(06826)於3月15日被鄧普頓減持17萬股，最新持股數目354萬股。



中國鐵建(01186)於3月14日被摩根大通減持665萬股，最新持股數目約2.24億股。



中航國際控股(00161)於3月14日被長和(00001)減持26萬股，最新持股數目5,320萬股。



利亞零售(00831)於3月15日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持53萬股，最新持股數目9,140萬股。



城建設計(01599)於3月15日被Amundi Luxembourg S.A.減持145萬股，最新持股數目6,911萬股。



國藥控股(01099)於3月14日被摩根大通減持426萬股，最新持股數目約2.48億股。



時計寶(02033)於3月14日被AREO HOLDINGS LTD減持16萬股，最新持股數目約1.92億股。



歌禮製藥(01672)於3月18日被GIC Private Ltd減持13萬股，最新持股數目5,597萬股。



澳科控股(02300)於3月15日被Wellington Management Group LLP減持145萬股，最新持股數目約1.1億股。



美臻集團(01825)於3月15日被Sesame Capital減持1萬股，最新持股數目3,999萬股。



雅生活服務(03319)於3月14日被Toscafund Asset Management LLP減持26萬股，最新持股數目3,033萬股。

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