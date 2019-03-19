小米去年轉賺逾135億人幣　不派息

小米集團(01810)公布，截至去年12月底止全年，純利135.53億元人民幣(下同)，相對2017年同期虧蝕438.26億元，每股盈利0.843元，不派末期股息。經調整淨利潤85.5億元，按年升59.5%。



期內，集團錄得收入1,749.15億元，按年升52.5%。分部來看，智能手機收入按年增加41.3%至1,138億元，是由於銷量及智能手機平均售價(ASP)均獲大幅提升；IoT與生活消費產品收入按年增加86.9%至438.16億元，主要受惠智能電視和小米手環、米家電動滑板車及米家掃地機器人等熱銷生態鏈產品需求快速增長；互聯網服務收入則按年增加61.2%至159.55億元。



單計第4季，即截至去年12月底止的3個月，收入444.21億元，按年升26.5%，期間利潤33.92億元，按年虧轉盈。按非國際財務報告準則，經調整淨利潤18.53億元，按年大升2.36倍。

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