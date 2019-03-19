【深度解構】港匯為何轉弱？供樓會否受累？

港元匯價於今年3月8日再度觸發7.85弱方兌換保證，揭開香港金融管理局繼去年後，另一波接錢序幕，至今(3月19日止)已三度入市，令年內接錢規模累計達到74.42億港元。究竟金管局點解要「接錢」？入市行動又有何影響？《東網》為你拆解。



【1、何謂「接錢」行動？】

港元由1983年起實施聯繫匯率制度，與美元掛鈎。自2005年起，金融管理局優化聯匯，設定港匯於7.75至7.85兌每美元區間浮動。



一旦港元匯價觸發弱方兌換保證7.85，金管局承諾在該水平承接市場上的港元沽盤，入市買港元、沽美元，以支持港元匯價。相反，若港匯觸發7.75強方兌換保證，當局將沽港元、買美元，維持港元匯價不升穿該水平。



【2、為何要採取聯繫匯率制度？】

香港屬細小而開放型的經濟體，較易受外圍因素影響，加上環球貿易及金融交易主要以美元定價結算，港元與美元掛鈎，可減少投資者外匯兌換及風險管理成本。另外，若能成功維持港元及美元匯價，顯示香港財政能力穩健，能增加資金停泊於香港的信心。



【3、為何近年港元匯價持續疲軟？】

香港銀行同業拆息(Hibor)持續低企，反之，美國自2015年12月起進入加息周期，持續推升倫敦銀行同業拆息(Libor)(為美元利率指標)。在兩地息差擴闊下，刺激套息活動轉趨活躍，投資者賣出低息的港元，買入高息的美元「套利」，令港元匯價轉弱。



【4、為何港元拆息低企？】

過去十年，環球央行為應對金融海嘯危機，實施量化寬鬆政策刺激經濟，大量泵錢進入市場，加上中國資金外流。結果令巨額資金流入香港，金融體系內的資金至今仍然充裕，銀行未有急切加息壓力，以致港元拆息低企。



【5、拆息及港匯會否回升？】

金管局每次入市接錢，均會減低銀行體系流動性，屆時可供銀行拆借的資金供應將會減少，從而推升拆息。



有分析預期，須待相關結餘跌至100億至300億元，拆息才有望抽升。截至周三，香港銀行體系結餘將跌至688.91億元。一旦港元拆息抽高，港美息差將會收窄，並降低套息誘因，港匯轉弱動力亦會隨之降低。



【6、若銀行體系結餘降低，會否令拆息升勢失控？】

市場普遍預期港元拆息只會溫和上升。儘管去年至今，金管局已多次入市接錢，但香港外匯儲備仍超過4,000億美元。即使未來香港銀行體系結餘短缺，金管局亦可透過贖回外匯基金票據，讓資金流入銀行體系結餘。



【7、為何香港不完全跟足美國加息步伐？】

每次美國聯儲局加息後，金管局均有提高基本利率(Base Rate)。基本利率意指金管局拆借資金予銀行的隔夜利率。不過，由於香港銀行體系內資金充裕，銀行間有足夠資金互相拆措，上調基本利率對銀行拆息的意義及影響不大。



至於港元拆息(Hibor)及最優惠利率(P)，則屬於市場利率，即是由銀行根據商業原則和資金水平而釐定，所以只要香港資金充裕，銀行便沒有誘因「加息」，僅在去年9月普遍輕微上調最優惠利率0.125厘。

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