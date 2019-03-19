啟岸開售︰代理料即日沽6至7成單位　買家1200萬掃2伙　

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，紅磡啟岸發售148伙，預計即日能沽出6至7成單位，並以樓價約500萬至700萬元的一房及兩房戶較受歡迎。



他又指，該行B組出席率約8成，客源方面，約5至6成來自九龍區，用家佔7成，主要認購1伙自用。近日東九龍有三個樓盤同步推出，形成較大競爭。



至於美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟岸發售148伙，有一組買家斥約1,200萬元購入兩伙一房戶作投資，他預算樓盤呎租逾60元，租金回報逾3厘。



該行出席率約5至6成，入票者中以用家主導，佔約8成。而紅磡及黃埔區二手交投未受新盤開售影響，截至昨日(18日)已錄76宗成交，較上月全月70宗更多。



他又預計，本月一手成交量約2,500宗，而二手則有3,500宗買賣，期內樓價上升2%，料未來會繼續上升。

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