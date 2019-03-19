自動駕駛全球實力榜　Apple和Tesla包辦尾兩位

外媒報道，最近一個第三方機構研究報告給自動駕駛研發企業進行一個排名榜。報告指出，有三家公司處於領先優勢，但是特斯拉(Tesla)、蘋果公司(Apple Inc.)等知名公司卻遠遠落後於一眾同業。



美國行業研究公司Navigant Research的一項新研究將三家公司評為在自動駕駛、自動駕駛汽車和卡車的開發和盈利競爭中處於領先地位的公司：第一名是Alphabet旗下初創公司Waymo，該公司改裝佳士拿的車型，並且準備在美國密歇根州南部的工廠組裝自動駕駛汽車。



Waymo進入自動駕駛領域已經有十年時間，測試里程數在行業遙遙領先。加州公布的數據也顯示，Waymo在自動駕駛系統脫離率方面遙遙領先於對手。



排名第二的是通用汽車旗下的巡航自動化（Cruise Automation）公司，該公司承諾，今年將有自動駕駛汽車投入商業服務。



排名第三的是福特，該公司一直保持着相對低調的姿態，同時制定強有力的自動駕駛汽車技術和商業計劃。



這項研究根據10個標準對汽車製造商和供應商的自動駕駛技術進行排名，這些指標中包括了從技術能力到他們是否有關於如何在自動駕駛汽車上賺錢的商業計劃。



按照100分滿分計算，上述三家領先公司的分數分別是：Waymo得86.7分，通用得到86.6分，福特公司則是84.2分。



接下來三家公司分別是底特律的供應商Aptiv(75.5歲)、英特爾旗下的Mobileye(74.2歲)和德國福士集團(73.8歲)。



這項調查並沒有預測誰將成為自動駕駛汽車的領先製造商，也沒有預測誰將從自動駕駛技術中賺到最多的錢。之前，福特首席執行官Jim Hackett預測稱，自動駕駛汽車及其提供的服務將會帶來10萬億美元的巨大市場。



美國底特律市擁有全美國最集中的工程師。美國汽車研究中心負責交通系統分析的副總裁Richard Wallace表示，科技公司意識到有很多他們不知道的領域，他們不想真正地重新發明車輪。與汽車行業合作是更好、更快、更便宜的選項。



最近，通用汽車宣布將自動駕駛子公司的員工人數翻一倍，從一千人增加到兩千人。另外，Waymo計劃在當地的組裝廠預計將在佳士拿微型車上安裝最新版本的自動駕駛系統，改裝對像也包括捷豹路虎公司的汽車。



這份研究報告顯示，快意佳士拿克公司的無人車研發水平（也和寶馬公司和英特爾分享技術），只處於行業中游水平。該公司落後於福士集團、梅賽德斯、豐田、雷諾-日產聯盟和中國百度等其他二線汽車廠商。



Navigant對寶馬-FCA-英特爾聯盟項目的評級領先於May Mobility公司、瑞典沃爾沃、法國Navya、現代集團、Uber等。值得一提的是，May Mobility公司最近已經在底特律市區測試無人巴士。



另外，在Navigant的排名中，有幾個高調的公司名字排名墊底：特斯拉和蘋果公司。首先，在部署自動駕駛技術方面，特斯拉公司十分積極，但是圍繞自動駕駛功能Autopilot的一系列車禍以及車主報告的問題，讓特斯拉公司在這份報告中排名倒數第二。



蘋果公司排名倒數第一，Navigant也對蘋果公司可能製造汽車的說法持懷疑態度，但表示該公司的低能耗的處理器可能非常適合應用於汽車。雖然排名倒數第一，但該公司的資源和技能仍然讓它成為一個值得關注的自動駕駛玩家。



值得一提的是，有外媒亦報道，在美國加州機動車管理局發布的報告中，在所有提交路測數據的無人車研發企業中，蘋果公司在自動駕駛系統脫離率方面排名倒數第一，換言之，蘋果公司的自動駕駛水平在行業內是最差的。



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