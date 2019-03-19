港華燃氣去年少賺一成　末期息15仙

中華煤氣(00003)旗下港華燃氣(01083)公布，截至2018年底止年度業績，期內公司股東應佔溢利為12.24億元，按年跌10.33%；每股基本盈利43.89仙，擬派末期息每股15仙。



該集團解釋，其聯營公司佛山燃氣於2017年度，在深圳證券交易所上市產生一次過利潤約約2.09億元。若撇除有關利潤，去年股東應佔溢利應為增長6%。



業務表現方面，集團去年度營業額為117.87億元，按年增長34.5%。當中，管道燃氣及相關產品銷售營業額按年增加39%，達97.55億元，主要由於售氣量及平均售氣價均有所提升。另外，燃氣接駁業務收入為20.32億元，按年升15%；新增接駁客戶約43萬戶。



去年度總營業支出為101.9億元，按年增加36%。當中燃料、倉庫及已用材料支出為80.99億元，而2017年則為55.52億元；員工成本及折舊與攤銷亦分別上升6%及13%。同時，新增的附屬公司令經營費用上升6,600萬元。



截至去年底，集團的現金、現金等價物及定期存款合計16.68億元，當中98%為人民幣資產，其餘主要為港元及美元。

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