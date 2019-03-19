科技商機：潮流興「打手」　服務月入隨時高過正職

生活愈趨逼人，相信大家也有透露社交平台一抒己見的經歷，以求減輕壓力，惟網絡世界可以匿名，容易衍生「網絡欺凌」行為，或許大家也經歷過，曾經將某些事情或個人評論放上社交媒體，反應竟與自己預期有很大落差，甚至無奈地要短時間內刪除，壓力反而有增無減。



正因如此，這反而形成了嶄新的巨大商機，就是「買讚美」！目前內地就真實地展開了相關生意，利用閒餘時間，月內隨時多於正職...



【一切由大學開始】

相信絕大部分人都知道，想與內地人交往，微信(WeChat)必不可缺，商機亦由此而起。內地最近流行一個「群組」，名叫「誇誇群」，衍生巨大商機，連外國媒體也關注。



所謂「誇誇群」，顧名思義，就是無論發生甚麼事，「只能誇人」，不能說負面的話。換言之，只要肯講，就總會聽到「誇讚」的話。



舉例來說，「最近壓力好大，求誇！」只要訊息一出，就會隨即有大量「正能量」回覆，例如：「壓力愈大，說明你的能力要爆炸！」「壓力就是前進的動力，說明你志存高遠，成功就在眼前！」



又例如，「搭錯車，雨傘又不見了。求誇！」回應可能是：「人居然還在，太棒了！」「又可以買新雨傘了！」



「誇誇群」尤其在內地大學甚為流行，成為新潮流。據不完全統計，內地十餘所大學都有相關微信群組，例如上海大學、武漢大學、山東大學等，每個群組動輒數百人、甚至達1,000人上限。



【商機來了...】

正因有了「誇誇群」，商家就看到商機，開始提供收費的「誇人服務」，即港人所說的「打手服務」。在電商平台上就可以找到，例如有商家表明，該服務可以誇朋友，也可以誇愛人，僅需35至40元人民幣，就「誇足」一小時。據了解，該商家一個月就銷售了百餘次，即月入最少3,500至4,000元人民幣！



亦有收費是以分鐘計，例如3分鐘收費15元人民幣、5分鐘25元人民幣。其服務範疇廣泛，可因應客人需求「狂讚」，例如客人可額外提供情人資料、喜好及厭惡項目等，之後就建立群組完成服務，以手機支付「埋單」，十分方便。



此服務最大的好處是可以「兼職」做，更可成為與朋友聚會時的聯宜活動，既能賺錢，又能一起「搞笑」，而且彈性很大，群組可大可小，可隨時賺錢，甚至高於正職收入。



【需求甚殷】

事實上，隨着「網絡欺凌」日益猖獗，難怪衍生了這樣的商機。有網友就直言：「現在網上有太多負能量，不管做甚麼都有人攻擊你，所以要建立『誇誇群』。」

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