富邦香港去年賺8.2億　創新高

富邦銀行(香港)宣布，2018年淨溢利按年上升41%至8.23億元，創新高；平均股本回報率及平均資產回報率分別為5.61%及0.82%，2017年則為4.81%及0.6%。



該行期內淨息差擴闊及生息資產均額錄增長，帶動淨利息收入上升12%至13.56億元；貸款及債務證券投資組合的收益率持續改善，抵銷存款成本上升，令淨息差擴闊10點子至1.53%。



期內，淨費用及佣金收入減少9%至2.89億元，主要由於保險業務收入減少23%及信託基金業務收入減少17%所拖累。至於貿易融資及信用卡業務收入，則分別錄得42%及6%增幅。

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