美息、縮表非焦點！周四要睇實聯儲「講呢啲」

外國傳媒報道，美國聯儲局即將展開一連兩日的議息會議，結果將於香港時間周四(3月21日)凌晨2時公布。目前有市場人士警告，要留意當局對通脹的預測，一旦繼續預期通脹低迷，就是利淡信號。



聯儲局於2012年將通脹目標定為2%，惟至今大部分時間都未達標，不含波動較大的能源和食品價格的核心通脹目前仍略低於2%。有經濟學家就擔心，如果美國經濟持續廣泛增長，惟價格依然維持低位，央行就可能陷入困境。原因是經濟仍有不俗增長，不能為了刺激通脹而減息，因一旦減息，反而給予市場經濟轉差的悲觀信號；惟不減息，通脹又可能持續低迷，有違當局去年12月的預測，令政策上進退維谷。



根據當局去年12月預測，預計核心通脹會在今年第4季達2%，失業率則降至3.5%，為今年加息兩次奠定基礎。不過，聯儲局主席鮑威爾在今年1月底就「放鴿」，令市場預期今年僅加息一次、甚至不加息，間接推翻了有關預測。



無論如何，如果今年美國通脹再次低於2%，將損害當局穩定通脹的信譽，可能是壞消息，投資者宜多加關注。

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