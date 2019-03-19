格力去年營收比小米多250億！雷軍10億賭局輸了？

小米集團(01810)去年總營收1,749.15億元(人民幣‧下同)，按年升52.5%；淨利潤135.53億元；而格力電器預計去年總營收在2,000億元至2,010億元，淨利潤260億元至270億元。



換句話說，小米董事長雷軍與格力電器董事長董明珠在2013年12月12日所訂下的「10億賭局」大局已定！看來，雷總要準備好10億元交付儀式，珠姐怕且好快會追數了！



話說當年兩人立下在未來5年之內，小米的營業額若擊敗格力，董明珠輸給雷軍一塊錢。但其後珠姐卻回應：「我跟你賭10個億。」



格力雖未正式發布2018年年度業績，不過此前格力發布的業績預告顯示，該公司2018年全年營業總收入在2,000億元至2,010億元，歸屬上市公司股東的淨利潤在260億元至270億元。這意味着在去年第4季，格力的營業收入約在513億元至523億元，淨利潤在49億元至59億元。



在5年賭局最後一年的2018年，格力整體營收領先小米251億至261億，接近於格力去年一年的淨利潤。



沒有誰是永恆的贏家，也沒有誰是真正的輸家。過去5年裏，二人每一次公開場合對於10億賭局的回應，每一次業績發布的較量，都賺盡業界眼球。



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