美股好友：這因素將帶動標指再創新高

外國傳媒報道，美股長期好友、曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，英國脫歐是股市將會創新高的一個最主要因素！不過，他亦相信股市短期內會先經歷一次調整，之後才向上。



他估計，只要英國脫歐達成一致，銀行股將會引導標指再次上揚，因該板塊目前受制於歐洲因素，惟近期看到有向上突破的迹象。一旦有突破，就會帶來更巨大、更廣泛的升浪，將帶動美股再破頂。



他又相信，今年股市不會出現特大股災，給予標指年底目標3,000點，較目前有大約6%上升空間。



回看他於2月底時已指出，「老」不是殺死牛市的原因，目前市場的基本條件肯定能為2019年奠定「升市」的一年，尤其是經歷了2018年冧市。

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