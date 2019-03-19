夜市UPDATES︰道指曾升逾140點　港夜期續高水

美國聯儲局開始議息，美股三大指數早段向好，道指一度升141點，高見26,055點，現升幅縮至約100點；標指現升0.29%，報2,841點；納指現升0.35%，報7,741點。



英國金融公司CMC Markets市場分析師David Madden表示，最近數月，聯儲局的言論立場已逐漸由偏向鷹派轉為中性。他指出，只要美聯儲在議息後不再用強硬措辭，將有望提振投資者情緒。



蘋果公司(Apple Inc.)早前發布了兩款新iPad後，周二(19日)再加推了採用Intel第九代處理器的新系列iMac，其股價早段升0.07%。另外，自737 Max客機陷入安全風波以來，股價接連受挫的波音公司亦有反彈，最新升0.79%。



港股夜期報29,566點，高水100點；俗稱「黑期」新加坡港股場外期指升94點，現報29,542點。



歐股同樣做好，英國富時100指數升0.59%；德國DAX指數升1.28%；法國CAC指數升0.48%。





【21:36】美國聯儲局展開一連兩日議息會議，美股開市早段續做好，道指升126點，至26,040點；納指升42點，至7,757點；標指升12點，至2,845點。



Netflix表示，其電影和電視劇集不會於蘋果公司(Apple Inc.)預料下周公布的串流平台上提供。Netflix股價早段升0.18%至364.1美元。



美國證交會(SEC)對電動車生產商特斯拉(Tesla)舵手馬斯克數月來完全沒有遵守和解協議感到「震驚」，重申要求法庭裁定他藐視法庭。Tesla股價早段跌0.7%至267.6美元。

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