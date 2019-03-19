聯交所：今年將就借殼上市諮詢總結

香港交易所(00388)旗下聯交所刊發《2018年上市委員會報告》，回顧上市委員會去年的工作，並展望2019年及以後的政策議程。



2018年4月，聯交所在《上市規則》新增三個章節，拓寬香港的上市制度，便利生物科技公司及不同投票權架構公司申請上市，亦容許在合資格交易所上市的公司來港作第二上市。



截至2018年12月31日，共有7家公司在新制度下上市，其中兩家為不同投票權架構公司，5家為生物科技公司，佔2018年全年上市集資的33%。



報告又指，期內為回應市場對「殼股」活動的顧慮，聯交所三管齊下遏制有關活動，諮詢市場對借殼上市事宜的意見。



聯交所指出，2019年將就多項議題徵詢市場意見，包括就借殼上市及核數師不表示審核意見聲明的市場諮詢發表總結，並因應市場意見而檢討現行首次公開招股流程上的問題(例如有關首次公開招股前的投資和結算周期)，以確保香港市場保持競爭力。



香港交易所上市主管戴林瀚稱，2019年工作重點包括檢討適用於海外公司的上市機制，並推動及加強上市發行人對環境、社會及管治風險的重視。

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