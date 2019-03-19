新盤UPDATES：瑧尚、AVA 228及LP6周六混戰

市區新盤競爭激烈，各個推售樓盤無論銷售及收票反應繼續踴躍，多個樓盤落實星期六蜂擁發售，料再掀起新一輪搶購熱潮。



●啟岸開售：截至晚上8時暫沽61伙 最快周三加推特色戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指出，截至晚上8時，紅磡啟岸已售出61伙，包括10個開放式戶、42個一房戶及9個兩房戶。其中有大手買家斥逾1,193萬元購入2伙，平均呎價約23,400元。他又指，該盤最快周三(20日)加推於18樓的海景特色單位，並以招標形容發售，有機會創項目新高。



●啟岸開售︰代理料即日沽6至7成單位 買家1200萬掃2伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，紅磡啟岸發售148伙，預計即日能沽出6至7成單位，並以樓價約500萬至700萬元的一房及兩房戶較受歡迎。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟岸發售148伙，有一組買家斥約1,200萬元購入兩伙一房戶作投資，他預算樓盤呎租逾60元，租金回報逾3厘。



●啟岸開售：數十名準買家及代理已到售樓處

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，今日(19日)次輪發售148伙。現場所見，有數十名準買家及地產代理已陸續到達售樓處。



●瑧尚加價近7%盡推餘下114伙

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，截至今日(19日)晚上8時，累收逾2,500票。發展商上載3號價單，提價盡推餘下114伙單位應市，並落實星期六(23日)開售全數294伙。

今日加推新價單提供105伙一房戶及9伙兩房戶，實用面積由283至386方呎，折實平均呎價19,556元，較首張價單提價近7%。折實售價由最低480.5萬至863.1萬元，呎價由16,787至22,360元。



●LP6加推248伙 折實平均呎價16605元

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪指出，旗下將軍澳日出康城LP6，原價加推全新5號價單，提供248伙，扣除最高20.42%折扣後，售價由729.9萬至1,950.1萬元，呎價由14,316至19,595元，平均呎價16,605元。



該價單包括122伙兩房戶、119伙三房戶及7伙四房戶，當中約8成為海景戶，亦包括首次推出兩房連獨立廚房海景單位。項目將於本周六(23日)發售479伙，包括195伙以先到先得出售，並於當天起標售284伙。



●觀月‧樺峯特色戶呎售逾2.68萬同區新高

市場消息透露，信和置業(00083)旗下觀塘觀月·樺峯，剛售出極高層B室連平台特色戶，實用面積1,287方呎，折實售價3,459.35萬元，呎價26,879元，料創區內歷來新高紀錄。



●洪水橋珀爵推出送車優惠

遠東發展(00035)地產發展總監方文昌稱，旗下元朗洪水橋珀爵洋房項目，與Audi汽車合作提供推廣優惠。買家凡於5月底前選用180天成交期付款辦法，即可獲贈價值72.44萬港元全新房車。



●AVA 228上傳新價單 折實平均呎價2.08萬

資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228，上載全新6號價單，提供19伙，平均呎價23,724元，若扣除最高12%優惠，折實平均呎價20,877元。是批單位面積介乎155至249方呎，價單售價386.2萬至604.4萬元，呎價22,452元至27,574元。折實後，售價為近340萬至近532萬元，呎價則為19,758元至24,265元。該盤於周六(23日)發售19伙。



●嘉熙低層戶呎售18558元

據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)的大埔嘉熙，售出9座6樓C室，實用面積258方呎，成交價478.8萬元，呎價18,558元。

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