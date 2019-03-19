大摩奇準分析員：小心冧市！8大原因今次大鑊

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson最新警告，美國企業今年全年恐面對盈利衰退，投資者要提防股市短期內大調整。



他的預測與華爾街主流意見明顯有別，目前市場一致共識是企業盈利增長5.1%。Wilson就此預警，市場太樂觀了！



回看美國企業上次經歷連續性盈利衰退是2015年第2季至2016年第2季，合共5季，當時標指亦跟隨調整，惟之後再創新高。有了這美好經驗，令目前投資者未懼怕企業盈利衰退。不過，Wilson警告今次不同，並列舉了以下8大原因：



【1、中國刺激因素減弱了】

在2015至2016年，中國政府大力刺激經濟，惟目前的刺激力度明顯低於當年，同時受制於信貸條件不能太寬鬆的限制，不可同日而語。



【2、聯儲局已緊縮了一段時間】

聯儲局今次加息周期始於2015年12月，即上次美國企業陷入盈利衰退的末段，今次美企面對盈利倒退，利率已不是當年零息時代了。



【3、美國經濟擴張期更近尾聲】

在2016年，美國經濟增長未如近期般強勁，意味着目前經濟增長動力已到極限，未來潛在增長只會減弱，就業人口亦到了頂峰，意味企業能再改善盈利及股價的空間已收縮了。



【4、勞動市場更緊縮】

目前美國失業率已跌至數十年最低，企業為了挽留員工，加薪壓力遠高於2016年，這會影響盈利表現。



【5、去年基數高】

2017年美國企業盈利及銷售額普遍上揚，2018年又受惠於減稅等刺激，令盈利基數甚高，只會令未來業績倒退的機會增大，尤其是2019年及2020年經濟增長勢不及去年。



【6、存貨高企】

由於美國經濟增長加快，再加上與中國打貿易戰的關稅政策，令企業去年積極存貨，以應付需求增多，與2016年形成鮮明對比。



【7、資本開支周期已尾聲】

受惠於之前的減稅政策，企業過去數年資本開支均上升，擴闊了盈利基礎，惟隨着經濟增長開始放緩，開支只會收縮，拖累盈利前景。



【8、投資價值已降低】

隨着股市愈升愈高，已拋離2016年水平，投資價值明顯減少。



回顧Wilson近年測市準繩，例如早於2017年4月預期當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點。結果他是極少數估中標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員。



到了2018年3月，他轉軚警告股市已於1月26日「見牛市頂」，同年9月12日警告，美股未來數年再大升空間十分有限，短期內會陷入大幅調整。



到了2019年1月，他估計由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，惟不代表會大升，至今仍估計標指只會在2,400至3,000點大幅上落。

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