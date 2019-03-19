樓價UPDATES：帝柏海灣望海戶呎售逾3萬元

換樓意欲上升，帶動逾千萬元大單位承接力理想，奧運站帝柏海灣剛有海景戶以呎價逾3萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山本月市況暢旺，富景花園2座低層B室連租約單位，實用面積601方呎，望開揚海景，以約1,380萬元成交，實用呎價約22,962元。買家為同區人士，看好樓市前景及區內物業升值潛力，故入市作長線收租。原業主於2009年以約653萬元購入，期內升值約1.1倍。



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九龍區



●帝柏海灣3座高層E室，實用面積1,103方呎，擁不俗裝修，望開揚海景。由於同類放盤罕有，吸引換樓客承接，成交價約3,328萬元，實用呎價30,172元。原業主於2014年6月斥資約2,077萬元購入，帳面獲利1,251萬元。



●二手市場氣氛正面，九龍塘廣播道一帶物業租務交投活躍。該區寶能閣1座中層A室，實用面積505方呎，以兩房設計，外望開揚景，原以2.65萬元放租，其後減價至2.3萬元租出，實用呎租約45.5元。



●將軍澳居屋裕明苑A座中層15室，實用面積435方呎。單位原開價600萬元，放盤一星期即獲區外首置買家於已補價自由市場以550萬元承接，實用呎價12,644元。



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新界區



●屯門豫豐花園6座中層F室兩房戶，實用面積396方呎，有區外準新婚首置人士鍾情單位附設裝修及家電，可即買即住，加上屋苑鄰近家人，方便照應，故在零議價下以500萬元購入，實用呎價為12,626元。



●火炭華翠園21座高層C室，實用面積1,143方呎，以三房包括套房及連工人房間隔，望園景，以1,580萬元連車位沽出，實用呎價13,823元。原業主持貨14年，帳面獲利1,070萬元。

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