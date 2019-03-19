【史上最勁】樓市V彈　專家估飆3成再上高峰

住宅樓價短時間內重拾升勢，戴德梁行形容，過去半年樓市走勢如「過山車」，呈V型反彈，屬意料之外，相信是歷來反彈得最急速的一次。該行預期，今年上半年個別大型屋苑樓價將由今年1月份低位，彈升逾3成重返去年高位。截至3月份，沙田第一城樓價已率先上升逾28%。



該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻認為，樓市表現出乎意料之外，早前樓市急跌，主因是市場過於睇淡及擔心中美貿易戰的影響，令部分業主改為採用止賺策略，沽貨離場。而市場上等待入市的買家亦成功把握跌市機會。



事實上，去年12月份該行亦看淡今年上半年走勢，料期間樓價跌幅約10%。不過他指出，由於貿戰提早出現改善，以及市場預計加息速度放緩，甚至有機會出現減息，故最新調整至「反跌為升」，料首季全港整體樓價升幅達15%。



今年初樓市已有明顯反彈，成交量亦有支持，戴德梁行料部分大型屋苑走勢更加樂觀。陶氏指出，鰂魚涌太古城去年8月份高位平均呎價22,300元，今年1月份低位為17,500元，跌幅21.5%，截至周二(19日)已升至21,000元，反彈幅度約20%，料上半年該屋苑可錄約31.4%升幅。



至於沙田第一城彈升幅度更利害，去年8月份高位平均呎價約19,500元，惟今年1月份已跌至14,500元，跌幅約25.6%，不過該數字最新已升至18,600元，即由低位彈28.3%。以該走勢推斷，料上半年屋苑樓價升幅可達34.5%。



以該屋苑兩房單位為例，跌市時樓價「五球有找」。中原侯惠良指，屋苑一個47座低層H室單位，實用面積304方呎，兩房設計，近期以543萬元易手，呎價17,862元。據了解，同座同室較高層單位，去年11月登記成交價跌至450萬元，期內樓價升20.7%。



此外，荃灣區細價樓交投暢旺，樓價亦低位反彈。美聯鍾家豪表示，荃灣中心12座高層B室，實用面積377方呎，以525萬元放盤1個月，反價至546.8萬元沽，較今年1月低位回升30.5%，呎價14,504元。成交價較高峰期只差約4%。消息透露，同區海濱花園1座高層單位，剛售640萬元，呎價15,274元料屬屋苑次高。



該區大單位彈幅更明顯。中原呂宗霖稱，麗城花園3期4座中層C室套三房戶，實用面積742方呎，換樓客以928萬元購入創屋苑今年新高，呎價12,507元，與同類去年低位價700萬元相比，是次售價高32.6%。



至於新界上車指標天水圍嘉湖山莊，呎價重上1.2萬元關口。該行謝明亮稱，買家入市積極，項目本月已錄26宗成交，麗湖居9座高層E室，實用面積446方呎，成交價539.8萬元，呎價12,103元，創項目兩房單位今年新高。資料顯示，同期數座向相若兩房戶，去年底樓價僅約440萬元，是次成交高近100萬元。

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