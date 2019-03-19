閱文宅男CEO自爆：每日返工打機

由騰訊控股(00700)分拆上市嘅閱文集團(00772)，其聯席首席執行官(CEO)吳文輝接受內媒訪問，自爆佢同員工其實都係宅男一族。一大班人每日嘅工作就係開會、睇書、打遊戲機同間中睇視頻，日日如是，無乜社交活動！嘩，簡直係宅男宅女度身訂造嘅筍工！



閱文嘅前身係2002年時吳文輝同幾個朋友創立嘅起點中文網，其後閱文喺2015年正式成立，到2017年11月嚟香港上市。成個發展過程眨眼就17年，對吳文輝嚟講，創業過程經歷咗唔少艱辛，若要從中揀一件比較容易成功嘅事，佢就話係嚟香港上市。



佢笑言，可能好多人覺得，上市係非常艱難。因為過程中有好多人參與談判，如你間公司到底值幾多？「我記得好清楚，當時我哋同投行面對面咁坐，對方提出一個估值價格，我哋就出去商量，三、五分鐘番去就確實咗個價。投行嘅人仲鼓掌話好好好，仲話呢次喺歷史上最成功、最容易嘅一次定價。」閱文當時招股定價係55元，屬上限定價。



吳總仲話，閱文核心係一間文化公司，但佢哋嘅平台同工作方式係互聯網。佢本人作為CEO覺得，自己同大多數公司嘅CEO唔同，因為佢喺工作上冇乜壓力，甚至唔認為管理公司有幾辛苦！



咁大口氣？佢解釋，公司家陣考慮嘅嘢，都係佢三年前已經諗緊嘅嘢。



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