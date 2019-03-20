古勝：行業龍頭股落注首選

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周一破位而上，可惜周二未能一鼓作氣，恒指高開10點後，一度升77點高見29,486點便無以為繼，之後一度轉升為跌，臨近尾市稍稍發力，最終升57點收報29,486點，主板成交降至993億元。



講真，恒指咁難得升穿短期橫行區頂部阻力約29,200至29,300點，後市只要守穩其上，急跌機會始終唔大。反而，近兩日之整固，相信係基於美國聯儲局議息及騰訊(00700)公布業績前，資金暫時採取觀望態度。



美國息口方面，看官真係要睇實聯儲局減息路線圖有何啟示，假如有進一步轉鴿訊息的話，股市在低息環境及水頭充足下，大有機會更上一層樓。至於重磅股騰訊，一舉一動都對港股起到關鍵作用。不過，古勝認為，股王業績好壞已成定局，除非業績與市場預期落差好大，因股價反映的是「未來」，故必須更為關注集團管理層的前景指引，大家分析時千萬不要捉錯用神！



部署方面，騰訊要等到周四先公布業績，睇怕績前要衝破375元有一定難度。反而2017年分拆出來的閱文集團(00772)周一率先公布去年業績，盈利按年升63.7%至9.1億元人民幣，收入按年升23%至50.38億元人民幣，毛利率略升0.1個百分點至50.8%，不派末期息，表現都算唔錯。周二股價最多升11.9%至39.75元，最終略為回順至上升8.3%報38.45元。



睇番閱文去年底付費用戶人數只有1,080萬人，全年僅增20萬人，相信多少受近年興起的短視訊影響。加上新經濟股暫時非資金熱炒主題，單靠業績炒上有一定難度，故只宜短炒，目標睇前高位42元，止蝕位36.5元。



近期資金在不同板塊輪流炒，好似內房同內銀股上升動力減弱之時，周二就到醫藥同核電股炒上。前者主要受石藥集團(01093)及藥明生物(02269)去年份靚仔成績表所刺激。



策略上，一樣揀大唔揀細，重點追蹤兩大藍籌石藥及中國生物製藥(01177)，主因除咗業績因素外，市場認為內地將加快行業整合，長遠而言，大型龍頭企業可成為贏家。兩股周二分別升3.2%及5.1%，走勢皆出現突破，尤以中生製藥支陽燭較實在，可作為主要進攻對象，目標價睇8.4元，跌穿10天線約6.9元止蝕。



至於核電股，受惠於內地重啟核電項目審批，其中兩個核電項目計劃年中起動。股份選擇方面，比較過中廣核電力(01816)、上海電氣(02727)、中廣核礦業(01164)及東方電氣(01072)幾隻股份後，以中廣核電力最值博。



該股近日上升動力轉強，周二再升3.1%。雖則9日RSI處於83進入超買區，但卻正正反映資金集中追買龍頭股，如果有機會落番去2.1至2.2元的話，不妨吸納，目標先睇2.5元，跌穿2元止蝕。

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