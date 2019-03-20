黃國英：價值觀牢籠阻礙投資

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，一家科網公司憑藉新產品或者新服務翻身，是絕對不出奇。不過，香港投資文化始終太過着重短期盈利，要睇成績計死數，比較難賣故事，所以新經濟股看來還是騰訊(00700)獨大，始終多年來執行成績有目共睹，較難被質疑。



以後投資的策略，在港股應該沿用一向的九零一陣式便算，以一堆穩健收息股搭配一隻騰訊。要用中型股博高回報的話，就要移師美股甚至A股。香港是一個成熟而且根深柢固舊經濟價值的社會，要轉變談何容易。



雲計算選擇五花八門，在美國隨手拈來也有幾十隻。由於概念大熱，股王輩出，但亦有失手個案，高位急速回落，譬如儲存孖寶Dropbox及Box Inc便是，高回報正正因為高風險。



美股投資者在新經濟股打滾二十年，心態已經相當成熟，食得鹹魚抵得渴，而個別股份出事，絕對不會動搖對其他股票的信心，這個現象近期愈來愈明顯。



有記者問自己是否擔心看淡言論，以及騰訊業績會有閃失，答案當然會擔心，但自己就更加擔心在一個顛覆年代之中，一次又一次迷失顛覆所帶來的致富機會。注碼定輸贏，只要簡單控制風險，投資必然是輸有限贏無限的遊戲，賠率可以極吸引，尤其是今次有美國經驗可以作為參考。



保守永遠不會是大錯，只是蘇州過後無艇搭，即使時代繼續變遷，下一輪極可能又是幾家巨企玩晒。現在嫌三嫌四不買無所謂，頂多是將來會更加難入場而已。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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