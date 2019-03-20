英皇鐘錶純利2.64億 增65%

英皇鐘錶珠寶(00887)公布去年純利2.64億元，按年大增65.49%，每股盈利3.87仙，派末期息每股0.55仙，即去年全年共派息每股1.25仙，按年升66.66%。



集團指，於2018年12月完成收購位於尖沙咀的零售舖位作為自置店舖後，產生折舊開支480萬元。撇除該折舊開支，其經調整純利則增68.5%至2.69億元。溢利增加是由於毛利改善及嚴加控制營運及行政開支所致。



截至去年12月底止，英皇鐘錶珠寶年內收入增15.87%至47.22億元，毛利增加19.76%至13.04億元。由於高級腕錶市場需求增加，整體毛利率提升0.9個百分點至27.6%。年內香港繼續是集團的核心市場，收入按年升約19.6%至36.42億元，佔總收入77.1%；澳門收入升22.4%至2.86億元。



截至去年底，英皇鐘錶珠寶在港澳、內地、新加坡及馬來西亞共經營95間店舖，按年增加15間。集團計劃進一步滲透大中華市場，以及擴大版圖至其他地區之新城市。

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