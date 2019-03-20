康宏內鬥案 主席：阻郭投票為保小股東

康宏環球(01019)股東內鬥案昨在高院開審，佳兆業(01638)主席郭英成之子郭曉群以持康宏29.91%股權的股東身份，控告康宏主席陳志宏於2017年12月29日的特別股東大會上不當剝奪其投票權。



陳志宏周二在庭上供稱，當日排除郭氏的投票權，是因為認為郭氏該批股份乃從不當途徑取得，加上郭氏在會上提出的「大換班」動議，包括要求罷免多名現任董事，以及換入多名沒有董事經驗、註冊地址在內地的人士出任董事的做法有問題，陳氏認為自己有責任保護小股東。



事實上，康宏在2017年底已展開另一宗訴訟，控告「殼股大玩家」曹貴子等人以不當手法配股等，損害公司利益。康宏在該入稟狀中便質疑，郭曉群與持股約7%的另一康宏股東陳佩雄，實為一致行動人士，並與曹貴子及「玩具大王」蔡志明關係密切，故要求法院限制郭、陳二人行使康宏股份投票權。



惟周二審訊的股東內鬥案中，郭氏一方指，陳志宏當日以郭氏股份有問題而決定其投票權無效，認為陳該決定屬「惡意」(Bad Faith)。案件今日續審。



案件編號：HCMP41/2018

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