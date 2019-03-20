陳錦興：中海宏洋有望突圍

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，內房板塊近期轉強，龍頭股率先突破，中小型內房股應有追落後的動力。與去年不同，今年板塊的政策風險低，因房地產業是穩經濟的關鍵，所以無論是貨幣政策或限購限貸等措施都會轉向彈性，這對三、四線城市的去貨特別有利，中國海外宏洋(00081)可成主要受惠者。



中海宏洋早前發盈喜，料去年盈利增85%至23億元，主要是年內銷售物業所確認之收入及物業毛利率有所上升所致。此外，去年合約銷售達505億元，按年增加36%，表現不俗。中海宏洋是小型內房商，土地儲備為2,100萬平方米，主要覆蓋內地三、四線城市。去年以2供1集資46億元，財務資源強健，有利發展業務及增加土儲。



集團即將公布業績，留意管理層新定的合約銷售目標，預期有10至20%的增長。此外，中海宏洋的毛利率也見改善，主要是來自母公司中國海外(00688)項目的毛利較高，至於未來毛利率趨勢，可注意公司給出的指引。整體而言，相信集團的合約銷售及毛利率水平仍處上升趨勢。



過去，中海宏洋不屬爆發力強的內房股，主要仍是其低毛利率所拖累。然而，今年內房政策環境平穩，落後的內房股有望突圍，加上有母公司中海的支持，無論是土儲的併購及項目盈利率等，都會更有保證。



現價市盈率不足5倍，現價較資產淨值折讓五成，估值吸引，建議可於3.28元左右吸納，目標價3.9元，跌破3元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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