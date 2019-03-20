【名家筆陣】鄧普頓：氣候變化影響投資布局

毫無疑問，在過去幾十年新興市場實現了極高速增長，改革成績斐然。然而，新興市場爆炸性增長與發展也導致環境壓力大增。如中國被認為是世界上僅次於美國的第二大經濟體，但快速增長和工業化也造成一些不良後果，特別是在環境退化和氣候變化等方面。



氣候變化對投資也有重大影響。我們認為，與氣候變化及其對投資影響相關的風險主要有四種，第一種是長期風險，這可能影響整個國家甚至地區在全球經濟的競爭地位。



據世界銀行數據，氣候影響或迫使三大發展中地區的1.43億人成為「氣候移民」，他們被迫離開家園尋找更適宜居住的棲息地。如依賴可可生產的西非，氣候變化可能使該地區在幾年內不能種植可可，故農民將被迫轉向種植其他作物。「氣候智能型」農業可能證明某些作物存活的必要性，也可能是具有吸引力的投資機會。



第二種是惡劣天氣事件對大宗商品價格有短期影響。惡劣天氣事件愈益頻繁。例如澳洲是世界上最大的焦煤出口國之一，2011年澳洲遭遇洪水災害後，焦煤價格飆升。世界經濟論壇2019年的《全球風險報告》將極端天氣狀況和失敗的氣候變化政策視為十年內最大風險。



第三種是對部分國家帶來短期影響。氣候變化影響了許多企業，在寒冷季節來臨前幾個月，服裝企業會重點推廣秋季時裝系列。然而，冬天氣候變暖和/或冬季變短改變了消費者行為。消費者推遲購買冬季服裝，或者根本不買。服裝企業甚至不得不進行存貨減記，亦對按需購買模式和過度產品系列的需求有所上升。



當然，溫度和降水量的變化也會影響用於生產織物的原材料價格，並可能影響新興市場經濟，如前所述，新興市場經濟體是這些商品的主要出口國。



第四種是對溫室氣體排放徵稅將降低企業的盈利能力。這個方案的出發點，是減少對生產過程中有大量溫室氣體排放的產品需求。例如水泥生產和航空客運，兩者均向環境中排放有毒物質。理論上，通過對這些產品和/或服務徵稅將減少消費需求，同時企業將投資更多對氣候影響較小的「綠色」技術，來提供相同的產品和服務。



氣候變化不僅是一種風險，也創造了新的潛在機會。清潔能源行業的企業便是最好的例子，向可再生能源的轉變對創造可行的電力儲存解決方案提出需求，我們看到南韓和中國企業可能是蓄電和電動汽車電池開發方面的領導者。



另一潛在投資領域是傳感器設計和製造商。移動通訊5G技術和物聯網有可能提高追蹤水電等公共資源使用量的準確性。此外，如通過循環利用或污水處理，這是另一個由減少浪費所衍生的機會。



這些只是氣候變化創造投資商機的部分可能性結果。隨着全球意識到氣候變化所帶來的風險，也會有更多的投資機會湧現。但無可否認，任何變化都總會令某些人、地方或行業蒙受損失，直至有新的解決方案，而我們確信解決方案定會出現。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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