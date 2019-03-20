鄺民彬：汽車經銷股勿過度憧憬

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美股持續強勢，惟港股連升三日後，未能突破29,500點。恒指周二於高位好淡爭持，收報29,466點，升57點，國指報11,686點，升11點，主板成交993億元。醫藥股普遍做好，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)走高3.3至5.1%。內地重啟核電廠興建，核電股上揚，中廣核電力(01816)升3.2%，中廣核礦業(01164)急升13.4%。



為響應內地將於4月1日起執行的下調製造業增值稅稅率的政策，寶馬、奔馳、富豪及奧迪宣布在中國銷售的汽車全面降價。市場憧憬汽車品牌降價將推動銷量增長，支持汽車經銷股近日股價表現，其中豪華車品牌經銷商廣匯寶信(01293)周二急升13.5%。



然而，在汽車銷售疲弱的情況下，豪華車經銷商現時促銷力度已經較大，官方指導價的降幅亦未必能完全反映在終端零售價格上，實際刺激作用仍有待觀察。



另一方面，內房股連日向上，其中受到個別房企去年業績理想所帶動。其次，海南省重啟商業按揭轉至公積金貸款，雖然只是地區政策，仍惹來市場憧憬樓市調控鬆綁。再加上今年首兩個月房地產開發投資增速加快至11.6%，去年全年為9.5%，反映市場對後市傾向樂觀。內房板塊氣氛好轉，惟近期累積升幅不少，投資者可考慮分段鎖定利潤。



受益於近期A股強勢以及全球股市的正面投資情緒，港股亦表現良好，恒指突破29,000點，再創年內的高位。然而，雖然A股指數已經升至接近年內高位，但近期滬深兩市的每日成交額再次跌破1萬億元人民幣，而融資餘額升幅亦放緩，反映A股上升勢頭可能減弱，或限制港股進一步上行空間。



此外，蘋果公司將於美國時間3月25日舉行新產品發布會，消息指將會推出新款iPhone，手機設備股或有短線炒作空間。



另一方面，騰訊(00700)、中國移動(00941)和中海油(00883)等權重股將於周四公布業績，將成為市場焦點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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