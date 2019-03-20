沈振盈：追求短線 　本末倒置

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，港匯疲弱、拆息扯上及銀行結餘下跌等話題，已很久沒有被提及。去年港股下跌之時，市場因為憂慮港息要跟美息上升，因而令大家日日都留意住。



然而，經過一年下來，市場似乎已經「被免疫」，沒有多少人覺得這是一個問題。因為大家見到去年港匯跌至弱方保證，金管局多次入市，令銀行結餘跌到一千億元樓下，港息仍然可以不加，最後三大銀行也只是只是象徵式地加八分一厘。



相信不少香港市民認為，去年也沒事，現在又「何懼之有」？然而，投資市場永恒不變的定律，就是「過去表現不等於將來表現」。去年的客觀環境，跟現在又不盡相同，走資的程度也不可同日而語。



起碼最明顯的一點，就是去年時本地銀行沒有像近半年一樣不斷用高息搶存款。大家細心想一想，一直以來銀行都沒有用高息搶客，做得這動作，背後一定會有原因。至於真正原因是甚麼，大家心照。



恒指第1季已升至29,500點水平，淡友正處劣勢，同道者紛紛舉白旗投降。升市的理由意見紛紜，有道是政策已變；有道是資金市必須要跟；更甚者，將基本因素的分析擺在最低的考慮位置。這正是本末倒置，形成了近年市場只追求短線的歪風。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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