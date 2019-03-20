姚遷：外資或引發A股第二輪行情

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，在經歷之前的一輪震盪整理之後，A股行有望展開第二輪行情，而引發新一輪行情的「風」仍將是外資！兩者的區別在於，第一輪是2,000億元人民幣左右規模的主動型外資增量資金，第二輪則是由6,000億元人民幣規模以上的被動型外資資金(即指數基金)擔綱成為主力。



決定行情高度的資金面──新的增量資金即將注入A股，而最為明確的來源將是明晟(MSCI)、富時羅素(FTSE Russell)及標普道瓊斯(S&P Dow Jones)這三家最大的指數基金，預料由此而流入A股的資金總額在6,000億元人民幣以上。



MSCI作為近年來中國投資者最熟悉的海外指數提供商，在2月28日已確認將會大幅提高A股的權重：從5%增至20%，並分期在今年5月、8月及11月分三步執行。即5月份從5%增加至10%，同時以10%的納入因數納入中國創業板大盤A股。到8月則從10%增加至15%，至11月再從15%增加至20%。同時將中國中盤A股，包括符合條件的創業板股票以20%的因數 納入MSCI指數。



此番A股納入的因數提升4倍，直至20%擴容線完成，預計來自MSCI的海外增量資金累計將達857億美元，約折合5,747億元人民幣，這對A股的升勢是不少的動力。



在2月28日MSCI公布的納入成分股調整結果：在421隻成分股中也納入了27隻創業板股票。這也表明外資以後將更多的關注創業板相關股票，對應標的應該引起大家的重視。不過，散戶不容易直接買到創業板A股，退而求其次，大家不妨留意一些有異動的香港創業板股份。



上周興銘控股 (08425)出售25%股份予盧照慶，並委任他為執行董事兼董事會副主席，興銘股價迅間有倍升的味道。興銘的新股東來頭不小，盧氏在內地頗有名氣，於2012年把握了內地普惠金融的機遇，成立了恒創集團，在短短數年間，恒創已成為一家年利潤過億的企業，累計服務普惠金融中小企業客戶逾2萬戶，單就普惠金融的業務規模，就已超過350億元人民幣，前景絕對不容小覷。



論規模，市值只有9億元的興銘，與恒創集團絕對是天與地之別，若非前者的香港上市地位，盧氏又怎會有興趣呢？因此預料注資行動將會陸續出現。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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