王昕媛：藥明生物業務模式可取

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，3月份業績會之旅已展開，目前印象最深刻的一場業績會是藥明生物(02269)。公司2018年業績亮麗不用說，財務數字出眾，2018年收入按年增長57%至25.35億元人民幣，淨利潤增長150%至6.31億元人民幣，毛利率40.2%，純利率(經調整)為30%。



營運數字同樣完美，藥明擁有1,600個科學家，年內新增57個綜合項目，未完成訂單量總額激增146.2%至36億美元。公司由於技術優勢突出，在全球CMDO市場中的份額不斷擴大，目前已達到3.2%，中國的市場份額更高達76%。



我們一直說，在生物藥領域，中國的研發技術和全球領先的研發技術的差距就是5至8年左右，這個在藥明的業績中得以體現。目前公司51%的收入來自北美客戶，39%來自內地，7%來自歐洲，充分說明海外藥企對於藥明研發實力的肯定，預計未來幾年北美依然是貢獻收入的主力軍。



我們認為目前公司已經做到一定規模，護城河主要有幾個：低成本、獲得FDA和歐盟工廠設施認證以及擁有連續作業的生產設施，及其利好未來的大規模GMP生產。



公司的業務模式一直是為生物藥開發提供全產業鏈服務，即從藥物發現、臨床前研究、臨床1期、臨床2期、臨床3期、商業化生產的全覆蓋模式。因此，每一個產品全生命周期的收入，公司都能享受，且項目愈往後推進，能享受的收入愈高。



單個項目來看，臨床前收費在400萬至600萬美元，但是到了臨床3期，收費在2,000萬至5,000萬美元，這是呈幾何級數的上升，且一旦藥品上市後，公司還有里程碑收入和銷售分成。目前公司的商業化項目只有1個，未來預計將有7至8個，因此項目成功轉化的話，藥明的收入增長潛力巨大。此外，公司財務狀況健康，在手41億元現金，無貸款，惟上市以來進行多次配售，須額外留意。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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