聯博：新興市股債看高一線

新興市場的宏觀經濟背景如今已大幅轉佳，企業盈利與經濟增長前景依舊強勁，新興市場投資氣氛已大幅改善。儘管中國經濟增長今年預計小幅減速，貨幣寬鬆政策將持續登場，人民銀行會盡力維持匯率穩定，有利中國經濟增長前景。



市場預計，新興市場今年經濟增長率約4.6%，與去年水平相若，而成熟市場的經濟增長率則預計從2.4%減速至2.1%。美國正在縮減經濟刺激力度，額外刺激措施效應已經消退。市場目前預計，新興市場今年企業盈利增長力度預計領先其他區域市場。



還有一項特別值得關注的是，新興市場的股市估值比成熟市場低三分之一左右，新興市場債券相對於同樣信貸評級的成熟市場公司債也出現折讓。對此，新興市場不但增長前景佳，相對於成熟市場也更為正面。



環球宏觀環境還出現一項重要轉變，便是美元升值趨勢暫時停止。雖然美元現在兌多數主要貨幣已經從高位回落，水平仍相對昂貴。隨着市場對於美國利率的預期轉變，美元的利率優勢過去幾個月已經減弱，新興市場因此連帶受惠。



對於中國展望，我們預估中國今年經濟增長約6.2%。雖然中國經濟今年預計小幅減速增長，貨幣寬鬆政策將持續登場，而人民幣預計持穩，人民幣兌每美元應不會貶至7算。我們預計人行會避免大幅調降短期利率，以避免匯率貶值。



中國政府將開始採用預算外發債的方式，資助基礎建設方案，此舉有助於提振GDP增長，刺激效應約佔GDP的1%或1.5%。當然，這類支出對整體經濟可能產生較強的乘數效應。幾個投資領域可能包括鐵路、公路、電網、5G網絡、運輸設備、新天然氣儲存設備等。



另外，值得一提的是，隨着MSCI上調A股納入因子至20%，未來一年有愈來愈多A股「入摩」，中國權重佔比將進一步增加。中國的投資環境愈來愈有利於布局股市，倘若刺激方案出現更多明顯奏效的迹象，將推升企業盈利與業績力度。



貨幣方面，我們以往維持偏高的美元配置，除了有多元配置的效果之外，回報亦可望高於許多新興市場貨幣。但過去幾個月，我們逐漸看好部分新興市場貨幣，故逐漸調降美元比重。我們聚焦具有利差吸引力的個別貨幣，目前貨幣配置最高的國家為中國、印度、墨西哥、南韓、印尼與俄羅斯，這些國家的市場環境有利於推升貨幣回報。



我們並未單純聚焦利差較大的國家，也不只集中在經常帳順差國或經常帳赤字國，而是多管齊下，考量不同特性與區域的貨幣。持債方面，我們普遍偏好美元計價債券，一是考量其回報潛力佳，其次是考量美國國債的風險與存續期特性，美元計價債券亦有多元布局的優勢。印尼、土耳其與厄瓜多爾等國家的債券具有類似股票的回報潛力，不僅債市趨勢正面，且風險遠低於股市。



儘管我們對新興市場持樂觀態度，但我們認為在把握投資機會的同時應該注重風險，如中國消費力度與貿易進程。加上波動性飆升變得更加頻繁，而且隨着環球貨幣狀況正常化及盈利增長減速，資本市場異常低波幅的情況目前可能正在轉變為更為正常的水準。在此環境中，在不同資產類別之間實現多元化可能是更有效的策略。



聯博新興市場股債基金投資組合經理Morgan Harting

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm