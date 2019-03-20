東方日報B5：港股低位彈兩成　技術上入牛市

港股乍現「牛影」！恒生指數連續四個交易日做好，累積上漲658點，周二(19日)收報29,466點，再創近9個月收市新高，更較去年10月底盤中低位累積反彈4,925點或逾兩成，技術上進入牛市。騰訊控股(00700)跟隨大市上落，於競價時段升至全日最高位370元收市，升0.33%。不過，港股自今年初重現漲勢以來，至今合共有2,930隻看淡後市的指數及個股熊證被強制收回。



港股周二表現反覆，恒指輕微高開後，早段曾升77點，高見29,486點，可惜滬深股市偏軟，連累恒指曾倒跌89點，低見29,319點，惟午後再度發力，收市微升57點。



國企指數同樣一度升轉跌，但收市依然微升11點，報11,686點，過去4日累漲280點。港股周二總成交縮至996億元，沽空額減少兩成至125.93億元，沽空比率12.68%。



港股通(滬)同樣淨沽出，錄2.49億元，惟港股通(深)則淨買入3.83億元。「北水」淨買入3.38億元萬洲國際(00288)，連續三日累積淨買入11.94億元，刺激其股價漲5.47%，為周二最大漲幅藍籌股，並且是去年10月底至今表現最佳恒指成分股，累漲54.27%。



至於明日公布業績的騰訊，市傳去年12月內部員工大會之後，該公司開始裁撤一批中層員工，主要包括助理總經理、副總經理、總經理級別，以及個別副總裁，為現有二百多名中層員工約一成，消息導致投資者對即將公布的業績產生憂慮，連累其股價曾下跌0.7%。



長江證券資產管理(香港)董事總經理馮時煖表示，恒指已由去年10月底盤中低位反彈逾兩成，加上近日港元匯價偏弱，市場或憂慮「走資」，而且臨近季結基金或先鎖定部分利潤，因此不排除恒指於月底前會有獲利沽壓，回吐300至400點。



不過，他仍然看好港股中期走勢，現時市場預期美國今年再加息的機會非常低，若確認不再加息，對股市有刺激作用，連同內地減費降稅等刺激經濟政策，大市整固後或於第二季可挑戰30,000點關。



他又建議，投資者可留意中港地產股、消費股及大宗商品股，但適宜避開金融股及已累漲不少的保險股，對石油股及醫藥股亦審慎。



交銀香港環球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟直言，現時宏觀經濟數據及企業業績仍不太理想，因此不認為港股已「熊轉牛」，今年來升浪只是去年跌得太多後的估值修復。他又說，市場已反映環球央行貨幣政策取態的轉向，以及內地的刺激經濟政策，恒指現水平能否再大漲有保留，料短線仍是高位整固格局，向上阻力位為29,500至30,000點，支持位則為28,000點。



他續說，第二季市場焦點將轉向宏觀經濟，其中美國非農就業職位數據或轉差，加深市場對全球經濟放緩及美國經濟可能出現衰退的憂慮，限制股市的表現。



港股美國預託證券(ADR)周二早段輕微偏軟，滙豐控股(00005)報65.19元，較港低0.16元；騰訊報369.74元，低0.26元，按比例相當於恒指跌3點。



至於內地股市方面，滬綜指周二開市微升後，最多曾漲0.55%，重越3,100點關，高見3,113點，可惜高位缺乏承接，指數最多曾倒跌0.65%，收市依然跌0.18%，報3,090點。深成指走勢相若，最多曾漲0.66%，高見9,908點，曾倒跌0.7%，收市跌0.04%，報9,839點，結束連續兩日漲勢。



深圳創業板指數則跑贏大市，雖然曾經下跌0.79%，跌穿1,700點關，幸最終收復所有失地，收市微升0.11%，報1,708點，為連續三個交易日做好。滬深兩市主板周二成交額合共約7,756億元人民幣。滬股通及深股通周二雙雙錄得淨沽出，金額合共約15.98億元人民幣。

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